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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

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  1. У світі

Ілон Маск зняв трансляцію своєї поїздки в Каліфорнії, порушивши закон, але уникнув штрафу

18:38, 29 серпня 2023
У штаті тримати телефон в руках за кермом незаконно, однак штраф мільярдеру не виписуватимуть — поліцейські не бачили злочин особисто.
Ілон Маск зняв трансляцію своєї поїздки в Каліфорнії, порушивши закон, але уникнув штрафу
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Американський мільярдер Ілон Маск порушив закон під час трансляції за кермом. Про це повідомляє The Verge.

Так, Маск транслював свою поїздку через Пало-Альто, тримаючи в руках телефон. У штаті Каліфорнія це незаконно, проте штраф йому не виписуватимуть.

Ілон Маск самостійно керував автівкою. Він був змушений вимкнути автопілот і показав, що перебуває на водійському сидінні.

Мільярдеру загрожував штраф у $20 — саме стільки водії мають заплатити за перше подібне порушення в Каліфорнії. Департамент поліції Пало-Альто пояснив відсутність покарання тим, що поліцейські не бачили злочин особисто.

«Якби офіцер помітив водія з телефоном у руках, він міг би виписати штраф за порушення каліфорнійського закону про вільні руки. Оскільки жоден офіцер не був свідком цього безпосередньо під час події, штрафу не буде», — пояснив капітан поліції Пало-Альто Джеймс Райфшнайдер.

За його словами, департамент не виписує штраф без особистого спостереження, тому що поліцейські мають свідчити перед судом про те, що бачили. Також правоохоронці мають перевірити особу водія, його посвідчення і номерні знаки на місці події.

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