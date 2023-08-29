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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

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  1. В Україні

Суд наклав арешт на активи російського бізнесмена, якими він володів на Львівщині

18:21, 29 серпня 2023
Майно російського бізнесмена вартістю майже 6 млн грн передано до АРМА.
Суд наклав арешт на активи російського бізнесмена, якими він володів на Львівщині
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Управління СБУ у Львівській області повідомило, що арештовано корпоративні права на майже шість мільйонів гривень, якими російський бізнесмен володів на Львівщині. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У СБУ зазначили, що мова йде про комерсанта у власності якого перебуває низка підприємств і майнових комплексів на тимчасово окупованих та підконтрольних Україні територіях.

Зокрема, в анексованому Криму чоловік здійснює комерційну діяльність та фінансує бюджет тимчасової окупаційної влади Автономної Республіки.

«Також встановлено, що з 2016 року він системно сприяв та забезпечував проживання і перебування воєнізованих формувань «мчс росії» у своїх готелях на території півострову.

Окрім цього, росіянин володів майновими активами і на Львівщині. У його власності було 49% корпоративних прав на готельний комплекс, що знаходиться  в туристично привабливому Трускавці.

Станом на сьогодні за матеріалами СБУ суд наклав арешт на бізнес-активи російського бізнесмена, які розташовані у Львівському регіоні», - сказано у повідомленні.

Вказане майно вартістю майже 6 млн грн. вже передано до АРМА.

У СБУ додали, що тепер ці активи працюватимуть на український бюджет, а частина коштів буде спрямована на потреби української армії.

Раніше ми писали, що АРМА офіційно завершило комплекс робіт з відкриття Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

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