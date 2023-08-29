Суд наклав арешт на активи російського бізнесмена, якими він володів на Львівщині

Майно російського бізнесмена вартістю майже 6 млн грн передано до АРМА.

Управління СБУ у Львівській області повідомило, що арештовано корпоративні права на майже шість мільйонів гривень, якими російський бізнесмен володів на Львівщині. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У СБУ зазначили, що мова йде про комерсанта у власності якого перебуває низка підприємств і майнових комплексів на тимчасово окупованих та підконтрольних Україні територіях.

Зокрема, в анексованому Криму чоловік здійснює комерційну діяльність та фінансує бюджет тимчасової окупаційної влади Автономної Республіки.

«Також встановлено, що з 2016 року він системно сприяв та забезпечував проживання і перебування воєнізованих формувань «мчс росії» у своїх готелях на території півострову.

Окрім цього, росіянин володів майновими активами і на Львівщині. У його власності було 49% корпоративних прав на готельний комплекс, що знаходиться в туристично привабливому Трускавці.

Станом на сьогодні за матеріалами СБУ суд наклав арешт на бізнес-активи російського бізнесмена, які розташовані у Львівському регіоні», - сказано у повідомленні.

Вказане майно вартістю майже 6 млн грн. вже передано до АРМА.

У СБУ додали, що тепер ці активи працюватимуть на український бюджет, а частина коштів буде спрямована на потреби української армії.

Раніше ми писали, що АРМА офіційно завершило комплекс робіт з відкриття Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

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