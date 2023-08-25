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Доступ до Реєстру арештованих активів офіційно відкрито, - АРМА

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.

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Доступ до Реєстру арештованих активів офіційно відкрито, - АРМА

13:29, 25 серпня 2023
Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.
Доступ до Реєстру арештованих активів офіційно відкрито, - АРМА
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АРМА офіційно завершило комплекс робіт з відкриття Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За своєю конфігурацією, Реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.

«Як відомо, роль АРМА загалом полягає в тому, щоб злочинні активи спочатку були розшукані, а після арешту приносили дохід державі. Розуміння об’єму арештованої власності у нашій країні до цього часу перебувало за щільною завісою від суспільства і була однією з найзакритіших, високо корупційних сфер. Нині АРМА звітує про формування й відкриття Реєстру арештованих активів, у якому відображені дані про всі арештовані речові докази, які мають економічну цінність, - зазначила Голова АРМА Олена Дума. - Публічний режим функціонування Реєстру дозволяє різноманітним цільовим аудиторіям оперативно отримати інформацію, що відбувається з тим або іншим активом. Зокрема, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму воно оцінене, за скільки продане на торгах, за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління. Тобто, Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу».

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців. База даних містить понад 129 000 записів. Близько 36 000 із них стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів та 1 144 записи – конкурсних відборів управителів. 117 записів відносяться до договорів управління та містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету. 500 записів стосуються активів, проданих на торгах (перелік проданих активів, дату торгів і назву торгового майданчика, а також суму реалізації майна) та ще 500 записів - заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів та нарахованих відсотків.

Відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів та баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями, наприклад рухоме й нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси.

Відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних та практиці європейських офісів з розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO).

Агентство доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.

Також АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено.

Через відкритий Реєстр Агентство демонструє відкритість до співпраці з потенційними управителями, відкриває для них простір для інвестицій, очікує зростання попиту на арештоване майно та відповідне збільшення надходжень до бюджету. Крім того, функціонування зрілого та безпечного публічного Реєстру означає, що АРМА не приховує ані інформацію про активи, ні про те, як ними управляє. 

«Відтепер громадськість побачить, якими є фактичні результати роботи АРМА за попередні роки діяльності, та зможе об’єктивно оцінити, наскільки ефективними були ці зусилля, - прокоментувала Голова АРМА Олена Дума. - Зі свого боку, я зроблю все для того, аби через деякий час в Реєстрі було відображено якісно нові показники роботи, передусім суттєво більші цифри доходів для держави».

Насамкінець, АРМА бере на себе зобов’язання працювати над подальшим удосконаленням Реєстру та посиленням його технічних і функціональних можливостей, у тому числі для зручнішого пошуку та користування даними.

Автор: Наталя Мамченко

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