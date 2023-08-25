Зима буде непростою: влада готується до опалювального сезону, — Шмигаль

Прем'єр зазначив, що зараз продовжується ремонт та відновлення енергооб'єктів.

Україну очікує непроста зима, тому влада розпочала інтенсивну підготовку до наближення опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося», - заявив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, наразі вже було закачано більше 13 млрд кубів газу. Також продовжується ремонт та відновлення енергооб'єктів.

Раніше українців застерегли, що генератори ще знадобляться: енергетики не можуть гарантувати спокійну зиму.

Також стало відомо, що Київ був на межі евакуації взимку.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко передбачає важку зиму в столиці: прогнозується можливість перебоїв у постачанні електроенергії, газу та опалення.

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