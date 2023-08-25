Зима будет непростой: власти готовятся к отопительному сезону, — Шмыгаль

Премьер отметил, что сейчас продолжается ремонт и восстановление энергообъектов.

Украину ожидает непростая зима, поэтому власти приступили к интенсивной подготовке к приближению отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

«С премьер-министром Финляндии подняли вопросы отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся», – заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, в настоящее время уже было закачано более 13 млрд кубов газа. Также продолжается ремонт и восстановление энергообъектов.

Ранее украинцы предостерегли, что генераторы еще понадобятся: энергетики не могут гарантировать спокойную зиму.

Также стало известно, что Киев находился на грани эвакуации зимой.

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует тяжелую зиму в столице: прогнозируется возможность перебоев в снабжении электроэнергией, газом и отоплением.

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