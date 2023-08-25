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Верещук о том, когда закончится война: Должны быть готовы к марафону

13:27, 25 августа 2023
Враг должен четко знать, что мы готовы и будем воевать столько, сколько потребуется, чтобы они проиграли, — заявила Ирина Верещук.
Верещук о том, когда закончится война: Должны быть готовы к марафону
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Пока неизвестно, сколько еще продлится война, которую развязала россия. Но каждый на своем месте должен делать все возможное для победы. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире «Завтрака на 1+1»

«Я не знаю, сколько будет продолжаться эта война, но мы должны быть готовы ментально, физически, политически – во всех смыслах должны быть готовы к марафону», - сказала Верещук.

Она отметила, что люди в тыловых областях ошибочно воспринимают войну.

«Конечно, так легче. Что они хотят, чтобы война завершилась как можно скорее, но каждый должен понимать, что враг как раз и рассчитывает на нашу усталость, на то, что начнутся эмоциональные всплески – что это не наша война, что война где-то там... Мы этого себе позволить не можем. Враг должен четко знать, что мы готовы и будем воевать столько, сколько потребуется, чтобы они проиграли», - подчеркнула вице-премьер-министр.

Также она дала совет украинцам, что делать для победы.

«Воспользуюсь формулой Президента Зеленского: воевать тем, кто может воевать, помогать должны те, кто не может воевать. Не мешать – те, кто не может ни воевать, ни помогать. Все», – сказала Верещук.

Напомним, ранее Верещук заявляла, что не стоит прогнозировать сроки завершения войны, поскольку нас ждет длительная борьба.

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