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Центробанки Украины и Польши ввели в обращение общий набор памятных монет, фото

22:21, 25 августа 2023
Памятные монеты изготовлены из серебра 999 пробы, массой 31,1 г каждая.
Центробанки Украины и Польши ввели в обращение общий набор памятных монет, фото
Источник фото: НБУ
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В День Независимости Украины центральные банки Украины и Польши вместе ввели в обращение памятные монеты из общего набора «Дружба и братство – величайшее богатство». Этот набор состоит из двух серебряных памятных монет номиналом 10 гривен и 10 злотых и посвящен партнерству стран.

«Монеты очень выразительны. По форме – это две абсолютно равные половины, которые в результате сочетаются в одну понятную каждому форму сердца. У них общие номиналы – 10 гривен и 10 злотых. Изображают двух хозяев, сидящих за столом. Их свела общая судьба. Они делят хлеб и пьют вино из одного бокала. Говорят, что делить хлеб – это разделить судьбу. Так и есть. И украинцы безгранично благодарны польскому народу за чистосердечие и неоценимую помощь», – отметил Глава Национального банка Андрей Пышный.

Памятные монеты изготовлены из серебра 999 пробы, массой 31,1 г каждая.

Тираж набора – до 10 000 шт. (до 5000 шт. для каждой страны).

Источник фото: НБУ

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