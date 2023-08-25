Центробанки України та Польщі ввели в обіг спільний набір пам’ятних монет, фото

Пам’ятні монети виготовлених зі срібла 999 проби, масою 31,1 г кожна.

Джерело фото: НБУ

У День Незалежності України центральні банки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору «Дружба та братство – найбільше багатство». Цей набір складається з двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству країн.

«Монети дуже виразні. За формою – це дві абсолютно рівні половини, які в результаті поєднуються в одну зрозумілу кожному форму серця. Вони мають спільні номінали – 10 гривень та 10 злотих. Зображають двох господарів, які сидять за одним столом. Їх звела спільна доля. Вони ділять хліб і п’ють вино з одного келиха. Кажуть, що ділити хліб – це розділити долю. Так і є. І українці безмежно вдячні польському народу за щиросердність та неоціненну допомогу», – зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Пам’ятні монети виготовлених зі срібла 999 проби, масою 31,1 г кожна.

Тираж набору – до 10 000 шт. (до 5 000 шт. для кожної країни).

Джерело фото: НБУ

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