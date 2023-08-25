В Україні запроваджено Е-протокол обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Завдяки Е-протоколу процес отримання документів стає більш зручним та ефективним.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що в Україні почали діяти електронні бланки обов’язкового технічного контролю. Тепер під час перевірки транспортного засобу суб’єктами господарювання, які проводять його технічний контроль буде проводитися не лише фотофіксація процесу, а й відеофіксація. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За допомогою відеозйомки здійснюватиметься фіксація усього процесу перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу, що в свою чергу унеможливить фіктивне проходження техконтролю та підробку протоколу.

Відеофіксація процесу перевірки транспортного засобу почне функціонувати через 6 місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Електронний протокол обов’язкового технічного контролю містить всю необхідну інформацію про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки. Електронна копія протоколу є дійсним документом, який засвідчує позитивні результати перевірки відповідності автомобіля вимогам безпеки та технічного стану.

Завдяки е-протоколу процес отримання документів стає більш зручним та ефективним. До того ж, електронний документообіг зменшує використання паперу та відповідає принципу цифрового розвитку “Paperless”.

Пункти технічного контролю зберігають усі документи, фото- і відеоматеріали процесу перевірки транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов’язкового технічного контролю. Протокол, який містить неповну та/або недостовірну інформацію вважається недійсним.

Раніше ми писали, що в Україні зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів.

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