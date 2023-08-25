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  1. В Украине

В Украине введен Е-протокол обязательного технического контроля транспортных средств

13:10, 25 августа 2023
Благодаря Е-протоколу процесс получения документов становится более удобным и эффективным.
В Украине введен Е-протокол обязательного технического контроля транспортных средств
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Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Украине начали действовать электронные бланки обязательного технического контроля. Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, проводящими его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

С помощью видеосъемки будет осуществляться фиксация всего процесса проверки конструкции и технического контроля транспортного средства, что в свою очередь исключит фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.

Видеофиксация процесса проверки транспортного средства начнет функционировать через 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Электронный протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим положительные результаты проверки соответствия автомобиля требованиям безопасности и технического состояния.

Благодаря е-протоколу процесс получения документов становится более удобным и эффективным. К тому же, электронный документооборот уменьшает использование бумаги и соответствует принципу цифрового развития Paperless.

Пункты технического контроля хранят все документы, фото и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола обязательного технического контроля. Протокол, содержащий неполную и/или недостоверную информацию, считается недействительным.

Ранее мы сообщали, что в Украине выросла стоимость государственной регистрации транспортных средств.

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