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Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

Доступ до Реєстру арештованих активів офіційно відкрито, - АРМА

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.

На зарплати дисциплінарним інспекторам у 2024 році необхідно 50 млн грн, — ВРП

Посадовий оклад керівника Служби складатиме більше 100 тисяч грн, а дисциплінарного інспектора – близько 80 тисяч, але Мінфін не врахував потребу у граничних видатках на 2024 рік.

Конкурсна комісія з обрання керівника Служби судової охорони визначилася з головою

Головою комісії обрано члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюбу.

Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

  1. В Україні

Верещук про те, коли закінчиться війна: Маємо бути готові до марафону

13:27, 25 серпня 2023
Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли, — заявила Ірина Верещук.
Верещук про те, коли закінчиться війна: Маємо бути готові до марафону
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Наразі невідомо, скільки ще триватиме війна, яку розв’язала росія. Але кожен на своєму місці має роботи все можливе задля перемоги. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі «Сніданку на 1+1»

«Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але ми маємо бути готові ментально, фізично, політично – у всіх сенсах маємо бути готові до марафону», - сказала Верещук.

Вона зазначила, що люди у тилових областях хибно сприймають війну.

«Звісно, що так легше. Що вони хочуть, аби війна завершилася якомога швидше, але кожен має розуміти, що ворог якраз і розраховує на нашу втому, на те, що почнуться емоційні сплески – що це не наша війна, що війна десь там... Ми цього собі дозволити не можемо. Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли», - підкреслила віцепрем'єр-міністр. 

Також вона дала поради українцям, що робити для перемоги. 

«Скористаюся формулою Президента Зеленського: воювати тим, хто може воювати, допомагати мають ті, хто не може воювати. Не заважати – ті, хто не може ні воювати, ні допомагати. Все», - сказала Верещук. 

Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що не варто прогнозувати терміни завершення війни, адже нас чекає тривала боротьба. 

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