Верещук про те, коли закінчиться війна: Маємо бути готові до марафону

Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли, — заявила Ірина Верещук.

Наразі невідомо, скільки ще триватиме війна, яку розв’язала росія. Але кожен на своєму місці має роботи все можливе задля перемоги. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі «Сніданку на 1+1»

«Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але ми маємо бути готові ментально, фізично, політично – у всіх сенсах маємо бути готові до марафону», - сказала Верещук.

Вона зазначила, що люди у тилових областях хибно сприймають війну.

«Звісно, що так легше. Що вони хочуть, аби війна завершилася якомога швидше, але кожен має розуміти, що ворог якраз і розраховує на нашу втому, на те, що почнуться емоційні сплески – що це не наша війна, що війна десь там... Ми цього собі дозволити не можемо. Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли», - підкреслила віцепрем'єр-міністр.