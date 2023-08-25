Верещук про те, коли закінчиться війна: Маємо бути готові до марафону

Наразі невідомо, скільки ще триватиме війна, яку розв’язала росія. Але кожен на своєму місці має роботи все можливе задля перемоги. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі «Сніданку на 1+1»
«Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але ми маємо бути готові ментально, фізично, політично – у всіх сенсах маємо бути готові до марафону», - сказала Верещук.
Вона зазначила, що люди у тилових областях хибно сприймають війну.
«Звісно, що так легше. Що вони хочуть, аби війна завершилася якомога швидше, але кожен має розуміти, що ворог якраз і розраховує на нашу втому, на те, що почнуться емоційні сплески – що це не наша війна, що війна десь там... Ми цього собі дозволити не можемо. Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли», - підкреслила віцепрем'єр-міністр.
Також вона дала поради українцям, що робити для перемоги.
«Скористаюся формулою Президента Зеленського: воювати тим, хто може воювати, допомагати мають ті, хто не може воювати. Не заважати – ті, хто не може ні воювати, ні допомагати. Все», - сказала Верещук.
Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що не варто прогнозувати терміни завершення війни, адже нас чекає тривала боротьба.
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