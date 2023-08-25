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Доступ к Реестру арестованных активов официально открыт, - АРМА

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Доступ к Реестру арестованных активов официально открыт, - АРМА

13:29, 25 августа 2023
Реестр состоит из открытой части, доступной для каждого заинтересованного лица, и закрытой, предназначенной для правоохранителей.
Доступ к Реестру арестованных активов официально открыт, - АРМА
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АРМА официально завершило комплекс работ по открытию Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

По своей конфигурации, Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.

«Как известно, роль АРМА в целом состоит в том, чтобы преступные активы сначала были разысканы, а после ареста приносили доход государству. Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотным занавесом от общества и являлось одной из самых закрытых, высококоррупционных сфер. В настоящее время АРМА отчитывается о формировании и открытии Реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность, - отметила Председатель АРМА Елена Дума. - Публичный режим функционирования Реестра позволяет разнообразным целевым аудиториям оперативно получить информацию, происходящую с тем или иным активом. В частности, кто расследует уголовное дело, кем и когда наложен арест, как АРМА управляет имуществом, на какую сумму оно оценено, за сколько продано на торгах, по какому договору передано управляющему и сколько поступило в бюджет от управления. То есть, Реестр позволяет в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода».

Реестр состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей. База данных содержит более 129 000 записей. Около 36 000 из них относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи – конкурсных отборов управляющих. 117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет. 500 записей касаются активов, проданных на торгах (список проданных активов, дату торгов и название торговой площадки, а также сумму реализации имущества) и еще 500 записей - мер по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.

Сведения, которые должны поступать в систему из других государственных реестров и баз данных, прежде всего Реестра судебных решений, упорядочены по разным категориям, например движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства и имущественные комплексы.

Открытие Реестра соответствует политике открытых данных и практике европейских офисов по розыску и управлению незаконными активами (ARO/AMO).

Агентство приложило значительные усилия для безопасности данных, прежде всего, относительно стратегических активов и объектов критической инфраструктуры. В частности, проверены тысячи записей, чтобы не допустить обнародования сведений о военных объектах, ограничена информация о наименовании и описании активов из сферы критической инфраструктуры.

Также АРМА были проведены консультации со всеми уполномоченными органами и учтены их оговорки. И только после достижения полного консенсуса о возможности открытия реестра публичный доступ к нему наконец-то обеспечен.

Через открытый Реестр Агентство демонстрирует открытость к сотрудничеству с потенциальными управляющими, открывает для них пространство для инвестиций, ожидает роста спроса на арестованное имущество и соответствующего увеличения поступлений в бюджет. Кроме того, функционирование зрелого и безопасного публичного Реестра означает, что АРМА не скрывает ни информацию об активах, ни о том, как ими управляет.

«Отныне общественность увидит, каковы фактические результаты работы АРМА за предыдущие годы деятельности, и сможет объективно оценить, насколько эффективными были эти усилия, - прокомментировала Председатель АРМА Елена Дума. - Со своей стороны, я сделаю все для того, чтобы через некоторое время в Реестре были отображены качественно новые показатели работы, в первую очередь, существенно большие цифры доходов для государства».

Наконец, АРМА обязуется работать над дальнейшим усовершенствованием Реестра и усилением его технических и функциональных возможностей, в том числе для более удобного поиска и использования данных.

Автор: Наталья Мамченко

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