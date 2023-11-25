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  1. В Украине

Какие расходы можно включить в налоговую скидку: разъяснение

16:21, 25 ноября 2023
В ГНС пояснили, что сумма налоговой скидки, начисленная работнику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, начисленного как заработная плата.
Какие расходы можно включить в налоговую скидку: разъяснение
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Налоговая служба во Львовской области объяснила, какие расходы можно включить в налоговую скидку.

Отмечается, что право на налоговую скидку определено ст. 166 НКУ, а также предоставляет перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку:

  • часть процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;
  • пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости обучения;
  • страховые платежи по договору долгосрочного обучения;
  • суммы затрат на оплату вспомогательных репродуктивных технологий;
  • суммы расходов на оплату государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;
  • суммы средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства;
  • суммы расходов в виде арендной платы (для внутренне перемещенных лиц);
  • суммы затрат на лечение острой респираторной болезни COVID-19;
  • сумма фактически понесенных расходов на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дей Сити.

Сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшена с учетом положений п. 164.6 НКУ.

Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается по 31 декабря включительно в следующем за отчетным налоговом году.

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