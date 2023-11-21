Правительство усовершенствовало порядок выплат ВПЛ: что изменилось

Правительство внесло изменения в выплаты госпомощи ВПЛ, которые вернулись из-за границы, и повторно перемещенных лиц.

Источник фото: nrcu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров Украины 21 ноября были внесены изменения в ряд правительственных постановлений по учету и помощи внутренне перемещенным лицам и выплат им государственной помощи. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди изменений есть возможность получения выплат ВПЛ через 15 рабочих дней после возвращения в Украину, что касается тех лиц, которые оформляют выплаты впервые после пребывания за рубежом.

Кроме того, в случае повторного перемещения из-за обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года, лица, которые уже получали выплаты, смогут продолжать получать помощь еще в течение 6 месяцев, при условии их включения в списки эвакуированных, утвержденных областными военными администрациями.

Для ВПЛ, которые выехали из населенных пунктов из-за возможных боевых действий или временной оккупации, установлено право получения выплат в течение 3 месяцев после завершения таких событий, что открывает возможность получить помощь в более поздние сроки.

В новых изменениях указано, что нетрудоспособное лицо трудоспособного возраста, которое получает помощь ВПЛ, должно активно способствовать своей занятости в течение 3 месяцев, в частности, путем поиска работы, регистрации в качестве физического лица - предпринимателя или подачи заявления на получение гранта для развития бизнеса / обучения и т.д.

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