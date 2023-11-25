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У депутата Рівненської облради виявили незадекларовані статки на понад 4 млн доларів, — ДБР

18:19, 25 листопада 2023
Правоохоронці також знайшли у депутата три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe.
У депутата Рівненської облради виявили незадекларовані статки на понад 4 млн доларів, — ДБР
Фото: ДБР
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У депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Про це повідомляє Держбюро розслідувань. 

Зазначається, що чоловік до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України». Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Правоохоронці провели обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Силовики також знайшли три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe. Крім того, виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім цього, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних фігуранту.

Чоловіку оголосили підозру у незаконному збагаченні. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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