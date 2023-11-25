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  1. В Україні

Збив патрульного та втік з місця ДТП: у Києві розпочали кримінальне провадження щодо водія

14:18, 25 листопада 2023
Щоб затримати водія, який збив поліцейського, правоохоронці проводили спеціальну операцію.
Збив патрульного та втік з місця ДТП: у Києві розпочали кримінальне провадження щодо водія
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Як раніше ми писали, у Києві затримали водія, який збив патрульного та зник з місця аварії.

Поліція Києва повідомила, що було розпочали кримінальне провадження. Дії порушника кваліфіковані слідчим за двома статтями кримінального кодексу України.

Правоохоронці зазначили, що 24 листопада на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди.

В результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік.

В результаті спеціальної поліцейської операції водія було затримано на вул. Горлівській.

«Від проходження освідування він відмовився.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тепер водію може загрожувати покарання до трьох років позбавленням волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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