Співробітники ТЦК можуть отримати нові права: що зміниться і як вручатимуть повістки

Працівникам ТЦК законодавчо дозволять зупиняти людей на вулиці, перевіряти документи та вручати повістки.

Фото: vinnitsa.info

В Україні співробітники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не мають права зупиняти військовозобов’язаних просто серед вулиці, щоб перевірити документи і вручити повістку. Однак незабаром вони зможуть так діяти, якщо відповідні права буде прописано в законі. Про це повідомив депутат Верховної Ради, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

За його словами, вже до кінця 2023 року за участі Міноборони і Генштабу такий законопроєкт буде розроблено.

Нардеп визнав, що майже за два роки загальної мобілізації, яка триває через повномасштабну війну, в Україні немає чіткої визначеності щодо законності дій працівників Терцентрів комплектування й військовозобов’язаних громадян, яких вони «намагаються» мобілізувати.

«Фактично працівник ТЦК не має жодного права зупинити людину, вручити їй повістку, вимагати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу», – зазначив Костенко.

Він переконаний, що в таких ситуаціях варто з розумінням ставитися до співробітників ТЦК, які «мають план» щодо мобілізації. Так само й до людей, яких «незаконно намагаються призвати», хоча в них, згідно з Конституцією, є така відповідальність – захищати країну.

Тож, заявив парламентар, уже до кінця року фахівці Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил Україні розроблять проєкт закону, який розширить права працівників ТЦК та СП.

«Вони зможуть вести аудіо і відеозаписи, перевіряти приписні та документи», – додав Костенко.

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