Раптово припинили нараховувати пенсію: які причини

Нарахування пенсій можуть припинити у деяких випадках.

Фото: slovoidilo.ua

Деяким українцям можуть раптово припинити виплачувати пенсію. Профільне видання «На пенсії» розповіло, які є на це причини.

Згідно зі статтею49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нарахування пенсій можуть припинити у таких випадках:

якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців;

в інших випадках, передбачених законом.

Відновлення виплати пенсії провадиться за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для поновлення її виплати.

Раніше ми писали, чи може виплачуватися пенсія за довіреністю.

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