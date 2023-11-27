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  1. У світі

ЄС може знищити сотні тонн кави та какао через нове законодавство

19:09, 27 листопада 2023
Кава та какао, що зберігаються на складах ЄС, під загрозою знищення за новими правилами.
ЄС може знищити сотні тонн кави та какао через нове законодавство
Джерело фото: ua.depositphotos.com
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Сотні тисяч тонн кави та какао, які зберігаються на складах Європейського союзу, опинилися перед загрозою знищення через непередбачувані наслідки нового закону про вирубку лісів, що набрав чинності в червні цього року, – повідомляє Financial Times.

Згідно з цим законом, метою якого є заборона продажу в межах ЄС продукції, зокрема кави, какао, пальмової олії та каучуку, які були вирощені в районах, де відбувається вирубка лісів. Міжконтинентальна біржа (ICE), яка є важливим центром торгівлі ф'ючерсами на каву та какао, а також Міжнародний торговельний центр, спільне агентство ООН і Світової організації торгівлі, висловили обурення, зауваживши, що кава та какао, які зберігаються в ЄС протягом перехідного періоду до грудня 2024 року, можуть стати невідповідними новим правилам і повинні бути продані за межами блоку або знищені.

За даними, близько 70% какао у світі постачається з Кот-д'Івуару та Гани, де поширена вирубка лісів і використання дитячої праці. Найбільшими виробниками кави є Бразилія, В'єтнам, Колумбія та Індонезія.

Експерти в області торгівлі висловлюють занепокоєння, вказуючи на можливість того, що продукція не зможе відповідати новим правилам, що може призвести до її видалення з ринку або знищення. Це може призвести до порушень ланцюжка поставок від фермерів до споживачів, що в свою чергу, за словами експертів, вплине на галузь та створить значні труднощі.

Комісія веде дискусії з державами-членами ЄС для пошуку вирішення щодо зберігання урожаю, що імпортується протягом перехідного періоду.

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