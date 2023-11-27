Складна ситуація з дорожнім рухом залишається в кількох областях України – поліція

Які обмеження діють для легкових автомобілів, вантажного та пасажирського транспорту станом на зараз.

У понеділок, 27 листопада, станом на 12:30 залишається складна ситуація з дорожнім рухом в кількох областях. Про це повідомили у Національній поліції України.

Зокрема, по інформації поліції, в Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Черкаській областях на деяких ділянках траси заблоковано рух.

Крім того, в місцях тимчасового відстою на території Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Полтавської та Київської областей знаходиться близько 1 735 вантажних транспортних засобів.

У Нацполіції зазначають, що залишається ускладненою ситуація на автодорогах Полтавщини, Кіровоградщини та Одещини.

Які обмеження діють для легкових автомобілів, вантажного та пасажирського транспорту станом на зараз – список автодоріг.

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