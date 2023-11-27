Сложная ситуация с дорожным движением остается в нескольких областях Украины – полиция

Какие ограничения действуют для легковых автомобилей, грузового и пассажирского транспорта по состоянию на данный момент.

В понедельник, 27 ноября, по состоянию на 12.30 остается сложная ситуация с дорожным движением в нескольких областях. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В частности, по информации полиции, в Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях на некоторых участках трассы заблокировано движение.

Кроме того, в местах временного отстоя на территории Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Киевской областей находится около 1735 грузовых транспортных средств.

В Нацполиции отмечают, что остается усложненной ситуация на автодорогах Полтавщины, Кировоградщины и Одесщины.

Какие ограничения действуют для легковых автомобилей, грузового и пассажирского транспорта по состоянию на данный момент – список автодорог.

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