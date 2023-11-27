Пенсии в декабре: ожидать ли украинцам повышения

Украинцы, которым в декабре исполнится 70, 75 или 80 лет, получат прибавку к пенсии за возраст.

В этом году пенсии проиндексировали в марте, апреле и июле. До конца года надбавок не предусмотрено. Следовательно, пенсия у многих будет оставаться без изменений.

Но следует отметить, что некоторые пенсионеры смогут получить немного больше. Речь идет о возрастной доплате. Украинцы, которым в декабре исполнится 70, 75 или 80 лет, получат прибавку к пенсии за возраст.

пенсионеры в возрасте 70 – 75 лет – 300 гривен;

пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет – 456 гривен;

пенсионеры в возрасте от 80 лет и больше – 570 гривен.

В то же время с 1 января 2024 года минимальная пенсионная выплата вырастет. Это предусмотрено бюджетом на следующий год.

Ранее мы писали, может ли выплачиваться пенсия по доверенности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.