В КГВА ответили, планируются ли в Киеве массовые мероприятия на Рождество и Новый Год

Новогодняя елка в столице будет.

Источник фото: facebook.com/vdngkyiv

На Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий – ни ярмарок, ни празднований. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, такое решение, в целях соблюдения норм безопасности, приняли на Совете Обороны Киева.

Однако, новогодняя елка в столице будет. Мы писали, что в этом году главную елку страны установят на Софийской площади.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что монтажные работы начнутся 3 декабря.

«Монтажные работы начнутся 3 декабря. Открытие елки запланировано 6 декабря», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.