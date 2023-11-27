У КМВА відповіли, чи плануються у Києві масові заходи на Різдво та Новий Рік

Новорічна ялинка в столиці буде.

Джерело фото: facebook.com/vdngkyiv

На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів – ані ярмарок, ані святкувань. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, таке рішення, в цілях дотримання безпекових норм, ухвалили на Раді Оборони Києва.

Однак, новорічна ялинка в столиці буде. Ми писали, що у цьому році головну ялинку країни встановлять на Софійській площі.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що монтажні роботи розпочнуться 3 грудня.

«Монтажні роботи розпочнуться 3 грудня. Відкриття ялинки заплановано 6 грудня», - сказано у повідомленні.

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