Пенсії у грудні: чи очікувати українцям підвищення

Українці, яким у грудні виповниться 70, 75 чи 80 років, отримають надбавку до пенсії за вік.

У цьому році пенсії проіндексували у березні, квітні та липні. Тож, до кінця року надбавок не передбачено. Відтак пенсія у багатьох залишатиметься без змін.

Але, слід зазначити, що деякі пенсіонери зможуть отримати трохи більше. Йдеться про вікову доплату. Українці, яким у грудні виповниться 70, 75 чи 80 років, отримають надбавку до пенсії за вік.

пенсіонери віком 70 – 75 років – 300 гривень;

пенсіонери віком 75 – 80 років – 456 гривень;

пенсіонери віком від 80 років і більше – 570 гривень.

Водночас з 1 січня 2024 року мінімальна пенсійна виплата зросте. Це передбачено у бюджеті на наступний рік.

Раніше ми писали, чи може виплачуватися пенсія за довіреністю.

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