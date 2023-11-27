ЕС может уничтожить сотни тонн кофе и какао из-за нового законодательства

Кофе и какао, хранящиеся на складах ЕС, под угрозой уничтожения по новым правилам.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Сотни тысяч тонн кофе и какао, которые хранятся на складах Европейского союза, оказались перед угрозой уничтожения из-за непредсказуемых последствий нового закона о вырубке лесов, вступившего в силу в июне этого года, - сообщает Financial Times.

Согласно этому закону, целью которого является запрет продажи в пределах ЕС продукции, в частности кофе, какао, пальмового масла и каучука, которые были выращены в районах, где происходит вырубка лесов. Межконтинентальная биржа (ICE), которая является важным центром торговли фьючерсами на кофе и какао, а также Международный торговый центр, совместное агентство ООН и Всемирной торговой организации, выразили возмущение, отметив, что кофе и какао, которые хранятся в ЕС в течение переходного периода до декабря 2024 года, могут стать несоответствующими новым правилам и должны быть проданы за пределами блока или уничтожены.

По данным, около 70% какао в мире поставляется из Кот-д'Ивуара и Ганы, где распространена вырубка лесов и использование детского труда. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

Эксперты в области торговли выражают беспокойство, указывая на возможность того, что продукция не сможет соответствовать новым правилам, что может привести к ее удалению с рынка или уничтожению. Это может привести к нарушениям цепочки поставок от фермеров к потребителям, что в свою очередь, по словам экспертов, повлияет на отрасль и создаст значительные трудности.

Комиссия ведет дискуссии с государствами-членами ЕС для поиска решения по хранению импортируемого урожая в течение переходного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.