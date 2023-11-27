Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заголовок – не более восьми слов: какие рекомендации по написанию текстов на понятном языке дал чиновникам Кабмин

В частности, Кабмин рекомендовал чиновникам указывать имена в формате «имя и фамилия» без использования инициалов и писать название месяца словами, а не цифрами.

Кабмин презентовал изменения в закон о нацменьшинствах и о медиа по выполнению заключения Венецианской комиссии и уточнению норм о русском языке

Законопроект правительства внесен в контексте Заключения Венецианской комиссии и, среди прочего, касается отдельного порядка применения законов о нацменьшинствах и о медиа к русскому языку.

Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине согласуют список реформ.

В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро

В ЕС процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро, в Украине же малозначительным является дело о защите прав потребителей на сумму менее 17000 евро, - КСУ отметил дисбаланс.

КСУ дал Верховной Раде полгода для изменения подхода к определению малозначительных дел в ГПК

У парламента будет время до мая 2024 года, чтобы изменить нормы Гражданского процессуального кодекса по определению малозначительных дел и обеспечению защиты прав потребителей.

  1. В мире

ЕС может уничтожить сотни тонн кофе и какао из-за нового законодательства

19:09, 27 ноября 2023
Кофе и какао, хранящиеся на складах ЕС, под угрозой уничтожения по новым правилам.
ЕС может уничтожить сотни тонн кофе и какао из-за нового законодательства
Источник фото: ua.depositphotos.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сотни тысяч тонн кофе и какао, которые хранятся на складах Европейского союза, оказались перед угрозой уничтожения из-за непредсказуемых последствий нового закона о вырубке лесов, вступившего в силу в июне этого года, - сообщает Financial Times.

Согласно этому закону, целью которого является запрет продажи в пределах ЕС продукции, в частности кофе, какао, пальмового масла и каучука, которые были выращены в районах, где происходит вырубка лесов. Межконтинентальная биржа (ICE), которая является важным центром торговли фьючерсами на кофе и какао, а также Международный торговый центр, совместное агентство ООН и Всемирной торговой организации, выразили возмущение, отметив, что кофе и какао, которые хранятся в ЕС в течение переходного периода до декабря 2024 года, могут стать несоответствующими новым правилам и должны быть проданы за пределами блока или уничтожены.

По данным, около 70% какао в мире поставляется из Кот-д'Ивуара и Ганы, где распространена вырубка лесов и использование детского труда. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

Эксперты в области торговли выражают беспокойство, указывая на возможность того, что продукция не сможет соответствовать новым правилам, что может привести к ее удалению с рынка или уничтожению. Это может привести к нарушениям цепочки поставок от фермеров к потребителям, что в свою очередь, по словам экспертов, повлияет на отрасль и создаст значительные трудности.

Комиссия ведет дискуссии с государствами-членами ЕС для поиска решения по хранению импортируемого урожая в течение переходного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду