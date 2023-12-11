Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів

Нових суддів делегували у склад ВП ВС Касаційний цивільний суд та Касаційний кримінальний суд.

Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

Чому у законі про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора перед прийняттям змінили норми про розмір посадових окладів

В законі про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед ухваленням в другому читанні змінили порядок розрахунку окладів у САП.

Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

У Верховному Суді зазначили, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень є пріоритетом.

  1. В Україні

Який штраф передбачений за стимулювання продажу тютюнових виробів та електронних сигарет

18:41, 11 грудня 2023
Виробникам заборонено безоплатно роздавати чи обмінювати такі вироби та створювати ефект «присутності» під час розважальних заходів.
Який штраф передбачений за стимулювання продажу тютюнових виробів та електронних сигарет
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Антитютюновий закон захищає здоров'я молодих українців, тому поряд із рекламою забороняється стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них і пристроїв для нагрівання тютюну. 

За порушення закону передбачено штраф 30 000 гривень за кожен факт чи захід стимулювання продажу, й у разі повторного порушення протягом року — 50 000 гривень щоразу

Як розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, це означає, що виробникам заборонено: 

  • бути спонсорами будь-яких заходів чи спільнот;
  • безоплатно роздавати чи обмінювати такі вироби;
  • продавати електронні пристрої для куріння у наборах з іншими товарами;
  • створювати ефект «присутності» під час розважальних заходів;
  • рекламуватися на транспорті й в інтернеті.

Подати скаргу на таке порушення можна до Держпродспоживслужби або через сервіс Центру громадського здоров’я.    

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді