Який штраф передбачений за стимулювання продажу тютюнових виробів та електронних сигарет

Виробникам заборонено безоплатно роздавати чи обмінювати такі вироби та створювати ефект «присутності» під час розважальних заходів.

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Антитютюновий закон захищає здоров'я молодих українців, тому поряд із рекламою забороняється стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них і пристроїв для нагрівання тютюну.

За порушення закону передбачено штраф 30 000 гривень за кожен факт чи захід стимулювання продажу, й у разі повторного порушення протягом року — 50 000 гривень щоразу

Як розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, це означає, що виробникам заборонено:

бути спонсорами будь-яких заходів чи спільнот;

безоплатно роздавати чи обмінювати такі вироби;

продавати електронні пристрої для куріння у наборах з іншими товарами;

створювати ефект «присутності» під час розважальних заходів;

рекламуватися на транспорті й в інтернеті.

Подати скаргу на таке порушення можна до Держпродспоживслужби або через сервіс Центру громадського здоров’я.

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