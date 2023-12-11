Вкрав гроші, банківську картку, паспорт та взяв кредит: суд покарав зловмисника

24-річного мешканця Хмельничиини визнали винним за 5 статтями Кримінального кодексу України.

На Хмельниччині суд виніс вирок зловмиснику, який пограбував чоловіка.

У листопаді минулого року обвинувачений взяв у 40-річного жителя с. Кочубіїв Кам’янець-Подільського району (людини з інвалідністю) сім-картку мобільного оператора, нібито задля користування інтернетом. Проте використав її, аби отримати доступ до грошей, що були на рахунку чоловіка, передає Хмельницький апеляційний суд.

Знаючи пін-код його банківської картки, зареєстрував на його ім’я особистий кабінет у додатку «Приват24», ідентифікував власника та отримав можливість здійснювати фінансові операції з його карток.

Гроші знімав у банкоматі, перераховував на банківські картки знайомих, поповнював рахунки мобільних телефонів, розплачувався за товар у магазині. Матеріальна шкода склала 20 838 грн.

У грудні він знову навідався до будинку потерпілого. Там із шухляди столу викрав його банківську картку та паспорт. Удома оформив на нього кредит на суму 2300 грн, які згодом зняв через банкомат.

До того ж у червні цього року ударом ноги зламав носа своєму односельцеві з с. Летава.

Під час судового розгляду справи свою вину в інкримінованих правопорушеннях визнав.

Визнання вини, щире каяття, добровільне відшкодування завданих збитків потерпілому суд визнав обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого. Обставиною, що обтяжує покарання – вчинення кримінального правопорушення щодо особи з інвалідністю.

П’ять років позбавлення волі – таке остаточне покарання призначив Чемеровецький районний суд 24-річному мешканцю Кам’янець-Подільського району, якого визнав винним за 5 статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 125 КК України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження;

- ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану;

- ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене повторно;

- ч. 1 ст. 357 КК України – викрадення офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів;

- ч. 3 ст. 357 КК України – незаконне заволодіння паспортом;

- ч. 1 ст. 361 КК України – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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