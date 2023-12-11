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  1. В Украине

Продолжение выплат на проживание отдельным категориям ВПЛ: что предлагают в Минсоцполитики

14:22, 11 декабря 2023
Минсоцполитики предлагает существенно пересмотреть возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.
Продолжение выплат на проживание отдельным категориям ВПЛ: что предлагают в Минсоцполитики
Источник фото: volynnews.com
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В Министерстве социальной политики пишут, что одним из важных инструментов поддержки внутренне перемещенных лиц является выплата государством помощи на проживание для ВПЛ.

В связи с тем, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будут получать указанные выплаты, Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты помощи тем ВПЛ, которые получали ее до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается в конце января 2024 года.

Проект постановления предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустраиваться в силу объективных обстоятельств, одновременно сочетая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как «муниципальная няня»), а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовыми программами для начала собственного дела, проходить переобучение и т.д.

Таким образом, поясняют в Минсоцполитики, механизм выплат будет совмещен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые общины.

Также этим актом предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.

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