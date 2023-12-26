Михайла Жернакова визнано придатним до військової служби, — ЗіБ

Раніше встановлений діагноз голові правління «Фундація DEJURE» Михайлу Жернакову щодо плоскостопості був спростований, пише «Закон і бізнес».

Фото: nv.ua

Військово-лікарська комісія визнала активіста Михайла Жернакова повністю придатним до військової служби. Наразі з’ясовуються питання щодо наявності в нього підстав для відстрочки. Про це повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на джерела у ТЦК.

За інформацією «ЗіБ», що Михайло Жернаков розшукувався через неявку за повісткою. Врешті-решт, його було затримано та доставлено до ТЦК Шевченківського району м.Києва. За ухилення від мобілізації, учинене в особливий період, голову правління «Фундації DEJURE» М.Жернакова було оштрафовано за адміністративний проступок, передбачений ч.2 ст.2101 («Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію») КпАП на 5300 гривень.

За результатами проходження ВЛК М.Жернаков був визнаний повністю придатним до військової служби. Раніше встановлений діагноз щодо плоскостопості був спростований, а попередній висновок визнаний таким, що ґрунтується на недостовірній інформації.

Водночас, як стало відомо виданню із джерел у ТЦК, М.Жернаков надав довідку про те, що він працює викладачем на 0,75 ставки у приватній установі «Університет «Київська школа економіки». Посилаючись на ч.1 ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», він зазначив про наявність відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації як науково-педагогічного працівника, що має вчене звання доктора юридичних наук.

За наявною інформацією, наразі ініціюється питання про перевірку вказаного навчального закладу та оцінку на предмет плагіату дисертації М.Жернакова на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук «Податкові спори: реформування механізмів вирішення» (диплом ДД № 005772 від 1.07.2016, виданий Національним університетом державної податкової служби).

Видання зазначає, що М.Жернаков у лютому 2012 року був призначений суддею Вінницького ОАС указом В.Януковича. Потім пішов з посади за власним бажанням. «Хоча вже у складі ГРД нерідко користувався штампами на кшталт «судді Майдану» чи «судді Януковича», закликаючи до очищення від них судової системи», — додали в ЗіБ.

Наразі М.Жернаков є партнером Віталія Шабуніна у «Центрі протидії корупції».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.