«Новочеркаськ» зазнав дуже серйозних пошкоджень.

Великий десантний корабель «Новочеркаськ» у тимчасово окупованому Криму зазнав дуже серйозних пошкоджень у результаті ракетного удару ЗСУ 26 грудня − про це свідчать фото, які оприлюднили у соціальних мережах.

«На супутниковому знімку, зробленому вранці 24 грудня, рамочкою обведено ВДК. На іншому фото те, що від нього залишилось», - пише DeepState.

Зазначимо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що удар здійснювався крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP.

Як відомо, 26 грудня українські військові знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Крім того, момент влучання по ВДК «Новочеркаськ» потрапив на відео.

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