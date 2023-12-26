Старший следователь ГБР просит Высший совет правосудия прекратить полномочия главы ВККС Романа Игнатова

Письмо от следователя Главного следственного управления ГБР о возможном нарушении требований законодательства Председателем ВККС поступило 25 декабря – в нем просьба прекратить полномочия Романа Игнатова.

Высший совет правосудия 26 декабря проинформировал, что 25 декабря получил письмо старшего следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований о возможном нарушении требований законодательства Председателем ВККС Романом Игнатовым. В частности, в письме отмечено, что ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по возможным неправомерным действиям Романом Игнатовым, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (т.е. государственная измена).

Кроме прочего, отмечено, что согласно письму Службы внешней разведки от 19 декабря 2023 года, поданного по запросу следователя от 14 декабря, в ходе специальной обработки информации из открытых источников получены следующие сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р .М.:

Игнатов Роман Николаевич, Игнатов Роман Николаевич (рос), 27.10.1970 г.р. Место жительства: г. Ворошиловград (г. Луганск), адрес проживания/регистрации (далее на языке оригинала): Петрозаводск Первомайский пр-кт 58 Общ. Паспорт гражданина РФ: 6140 640912 (не числится в списках недействительных документов).

«Ссылаясь на наличие достаточных оснований полагать, что Игнатов Р. М. сообщил ложные сведения о себе во время прохождения конкурса на должность члена ВККС в части обретения им гражданства рф, подрывающего авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена ВККС, старший следователь Главного следственного управления ГБР, просил Высший совет правосудия рассмотреть вопрос проведения процедуры прекращения полномочий члена ВККС Игнатова Р. М.», - указывает ВСП.

Со своей стороны Высший совет правосудия пояснил, что основания и порядок увольнения члена ВККС предусмотрены статьей 96 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Установление факта обретения гражданства другого государства требует подтверждения надлежащими и допустимыми доказательствами. А Высший совет правосудия не наделен полномочиями расследовать обстоятельства, изложенные в письме старшего следователя Главного следственного управления ГБР.

Со своей стороны Высший совет правосудия отмечает необходимость полного и объективного расследования всех обстоятельств изложенных в информации Службы внешней разведки, обнародованной в публичном пространстве, и письма старшего следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований о возможном наличии в ВККС гражданства российской федерации.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей 21 декабря решила создать рабочую группу по проверке информации о возможном наличии гражданства России у главы ВККС Романа Игнатова.

ВККС также решила обратиться в СБУ, СВР, ГУР, МИД, ГБР, Офис Генпрокурора и ряд других органов с запросами о предоставлении информации, которая подтверждает или опровергает наличие у Романа Игнатова российского гражданства.

Напомним, ранее в интервью «Судебно-юридической газете» Роман Игнатов опроверг наличие у него российского гражданства.

Автор: Наталья Мамченко

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