Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Старший следователь ГБР просит Высший совет правосудия прекратить полномочия главы ВККС Романа Игнатова

Письмо от следователя Главного следственного управления ГБР о возможном нарушении требований законодательства Председателем ВККС поступило 25 декабря – в нем просьба прекратить полномочия Романа Игнатова.

НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

Киевский апелляционный суд подключили к модулям ЕСИТС, что позволит отправлять и получать документы в электронном формате.

Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, а каждый гражданин обязан будет завести электронный кабинет.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

  1. В Украине

В Киеве будут проверять транспорт, документы и развернут временные блокпосты: в чем дело

10:45, 26 декабря 2023
В разных районах столицы проводят учения по безопасности до 28 декабря.
В Киеве будут проверять транспорт, документы и развернут временные блокпосты: в чем дело
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В столице будут проверять транспорт, документы и развернут временные блокпосты. Это связано с тем, что в Киеве проводят учения по безопасности с 25-го по 28-е декабря. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы.

«Учения имеют задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения», - отметили в КГВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду