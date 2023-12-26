В Киеве будут проверять транспорт, документы и развернут временные блокпосты: в чем дело

В разных районах столицы проводят учения по безопасности до 28 декабря.

В столице будут проверять транспорт, документы и развернут временные блокпосты. Это связано с тем, что в Киеве проводят учения по безопасности с 25-го по 28-е декабря. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы.

«Учения имеют задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения», - отметили в КГВА.

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