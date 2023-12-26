У Києві перевірятимуть транспорт, документи та розгорнуть тимчасові блокпости: в чому справа

У різних районах столиці проводять безпекові навчання до 28 грудня.

У столиці перевірятимуть транспорт, документи та розгорнуть тимчасові блокпости. Це пов'язано із тим, що у Києві проводять безпекові навчання з 25-го по 28-ме грудня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчання відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці.

«Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення», - наголосили у КМВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.