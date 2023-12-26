На Волині злочинна банда «вибивала» гроші у пораненого воїна ЗСУ

Зловмисники вимагали 120 тисяч неіснуючого боргу у пораненого воїна-гранатометника, який повернувся з фронту для лікування.

Фото: СБУ

На Волині знешкодили злочинне угруповання, яке намагалось тримати у страху мешканців регіону. Про це повідомляє СБУ.



Зазначається, що зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за «мирне вирішення спірних питань».



Задокументовано факт «вибивання» неіснуючого боргу у понад 120 тисяч гривень з пораненого воїна-гранатометника, який повернувся з фронту для лікування.



Почувши відмову, учасники банди напали на військового і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта.



У разі подальшого спротиву рекетирам, вони погрожували потерпілому фізичною розправою.



Трьох зловмисників затримали під час отримання ними частини грошей від чоловіка.



За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування.



Він дистанційно залучив до «справи» трьох своїх раніше судимиї спільників.



Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали «злодійську касу».



Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження. Вони перебувають під вартою.

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