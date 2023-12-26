У Хортицькому районному суді Запоріжжя обрали голову

Наталія Мурашова стала головою суду.

Джерело фото: facebook.com/khortsud

У понеділок, 25 грудня, у Хортицькому районному суді міста Запоріжжя відбулися збори суддів, на яких вирішили питання обрання голови суду.

В результаті таємного голосування суддів на адміністративну посаду голови суду було обрано Мурашову Наталію Анатоліївну.

Голову суду обрали строком на три роки з 26 грудня 2023 року по 25 грудня 2026 року включно.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя погодила подані Державною судовою адміністрацією пропозиції щодо перерозподілу видатків між судами та установами. Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати.

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