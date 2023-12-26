В Хортицком районном суде Запорожья избрали главу

Наталья Мурашова стала главой суда.

Источник фото: facebook.com/khortsud

В понедельник, 25 декабря, в Хортицком районном суде города Запорожья состоялось собрание судей, на котором решили вопрос избрания главы суда.

В результате тайного голосования судей на административную должность главы суда была избрана Мурашова Наталья Анатольевна.

Главу суда избрали сроком на три года с 26 декабря 2023 по 25 декабря 2026 включительно.

Напомним, что Высший совет правосудия согласовал представленные Государственной судебной администрацией предложения по перераспределению расходов между судами и учреждениями. Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты.

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