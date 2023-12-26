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  1. В Украине

Момент взрыва десантного корабля «Новочеркасск» попал на видео

10:26, 26 декабря 2023
В сети обнародовали видео с взрывом БДК «Новочеркасск».
Момент взрыва десантного корабля «Новочеркасск» попал на видео
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Как известно, 26 декабря украинские военные ликвидировали российский большой десантный корабль «Новочеркасск».

Позже в сети обнародовали видео с взрывом корабля. Как видно на видео, произошел мощный взрыв, а пламя поднялось на десятки метров.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности удара по российскому десантному кораблю «Новочеркасск»

  «Мы видим, насколько мощным был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне тяжело», - сказал Игнат в эфире «Радио Свобода».

Что именно там было, «шахеды» или боеприпасы – «узнаем позже».

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