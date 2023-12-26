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  1. Законодательство

Срочную службу могут ликвидировать, а вместо нее ввести базовую военную службу

09:47, 26 декабря 2023
Граждане смогут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до достижения 25 лет.
Срочную службу могут ликвидировать, а вместо нее ввести базовую военную службу
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На Рождество, 25 декабря, Кабинет Министров поздно вечером внес в Верховную Раду законопроект об усилении мобилизации, согласованный с Генштабом. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала его полный текст.

Так, Кабмин предлагает ликвидировать срочную службу, а вместо нее ввести базовую военную службу для мужчин в возрасте до 25 лет.

Так, предлагается «срочную военную службу» заменить «базовой военной службой». Законопроектом предусматривается, что военную службу проходят граждане Украины в возрасте до 25 лет в соответствии с законами Украины в ВСУ и других военных формированиях с целью получения военно-учетной специальности, приобретения практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества.

Указанные граждане Украины могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до достижения 25 лет.

Также Кабмин внес сопроводительный законопроект, усиливающий ответственность за военные правонарушения № 10379 — «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».

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