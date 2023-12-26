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НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

Киевский апелляционный суд подключили к модулям ЕСИТС, что позволит отправлять и получать документы в электронном формате.

Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, а каждый гражданин обязан будет завести электронный кабинет.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

  1. В Украине

26 декабря: какой сегодня праздник в Украине и мире

09:30, 26 декабря 2023
Какой сегодня день в Украине и мире.
26 декабря: какой сегодня праздник в Украине и мире
Изображение: freepik.com
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26 декабря в Украине и мире отмечают Международный день крупье. Первые игральные дома появились более 300 лет назад, и тогда же были созданы все условия для появления данной профессии.

А еще сегодня довольно необычный праздник, посвященный культовому рождественскому сладкому изделию – День конфеты-трости. Производить такие конфеты начали в Германии в XVII веке. Сначала их изготовляли вручную, а уже в XX веке были изобретены машины, которые совершили настоящую революцию в изготовлении конфет-тростей.

Напомним, что во вторник, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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