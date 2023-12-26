26 декабря: какой сегодня праздник в Украине и мире

Какой сегодня день в Украине и мире.

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26 декабря в Украине и мире отмечают Международный день крупье. Первые игральные дома появились более 300 лет назад, и тогда же были созданы все условия для появления данной профессии.

А еще сегодня довольно необычный праздник, посвященный культовому рождественскому сладкому изделию – День конфеты-трости. Производить такие конфеты начали в Германии в XVII веке. Сначала их изготовляли вручную, а уже в XX веке были изобретены машины, которые совершили настоящую революцию в изготовлении конфет-тростей.

Напомним, что во вторник, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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