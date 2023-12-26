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НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, але стосовно кого – невідомо

Громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання, і не будуть підпадати під ризик відповідальності.

У Київському апеляційному суді запрацював Електронний суд, — подавати документи можна через Електронний кабінет

Київський апеляційний суд під’єднали до модулів ЄСІТС, що дозволить відправляти та отримувати документи в електронному форматі.

Ухилянтам заборонять керувати автомобілем, брати кредити та купувати майно, – стали відомі деталі законопроекту про мобілізацію

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, а кожен громадянин буде зобовʼязаний завести електронний кабінет.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

  1. В Україні

26 грудня: яке сьогодні свято в Україні і світі

09:30, 26 грудня 2023
Який сьогодні день в Україні і світі.
26 грудня: яке сьогодні свято в Україні і світі
Зображення: freepik.com
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26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп'є. Перші гральні доми з'явилися понад 300 років тому і тоді ж були створені всі умови для появи даної професії.

А ще сьогодні досить незвичне свято, яке присвячене культовому різдвяному солодкому виробу – День цукерки-тростинки. Виготовляти такі цукерки почали в Німеччині в XVII столітті. Спочатку  їх виготовляли вручну, а уже в XX столітті були винайдені машини, які зробити справжню революцію у виготовлені цукерок-тростинок.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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