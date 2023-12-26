26 грудня: яке сьогодні свято в Україні і світі

Який сьогодні день в Україні і світі.

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26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп'є. Перші гральні доми з'явилися понад 300 років тому і тоді ж були створені всі умови для появи даної професії.

А ще сьогодні досить незвичне свято, яке присвячене культовому різдвяному солодкому виробу – День цукерки-тростинки. Виготовляти такі цукерки почали в Німеччині в XVII столітті. Спочатку їх виготовляли вручну, а уже в XX столітті були винайдені машини, які зробити справжню революцію у виготовлені цукерок-тростинок.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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