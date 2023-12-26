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  1. В Україні

Мін'юст подав позов про стягнення в дохід держави понад 1,8 млрд грн «Роял Пей»

10:07, 26 грудня 2023
До ВАКС подали позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ТОВ «Роял Пей» у вигляді цінних паперів і грошових коштів.
Мін'юст подав позов про стягнення в дохід держави понад 1,8 млрд грн «Роял Пей»
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Міністерство юстиції України в понеділок, 25 грудня, подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ТОВ «Роял Пей» у вигляді цінних паперів і грошових коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Про це повідомила директор департаменту санкційної політики Інна Богатих.

Також вона зазначила, що наразі на розгляді ВАКС знаходяться позови Мінʼюсту про застосування санкції стягнення до:

- Олександра Бабакова, Михайла Воєводіна, Євгена Гінера та ін., група «ВС енерджі», де серед активів «Премʼєр Палас», частка в «Дніпроспецсталь» та «Криворіжському залізорудному комбінаті»;

- Едуарда Худайнатова – частка в українських компаніях, які володіють мережею заправок та забезпечують їх логістику;

- проти батька і сина Лук'яненків та групи ГМС – частка в Сумському «Насосенергомаш», інших компаніях, рухоме та нерухоме майно;

- Леонтьєва, Кальонова, Семенчева, Черевка («група Сальдо»).

«До речі, це наш перший колективний позов - стягуємо рухоме і нерухоме майно колаборантів», - уточнила представниця Мін'юсту щодо «групи Сальдо».

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