Минюст подал иск о взыскании в доход государства более 1,8 млрд грн «Роял Пэй»

В ВАКС подали иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ООО «Роял Пэй» в виде ценных бумаг и денежных средств.

Министерство юстиции Украины в понедельник, 25 декабря, подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ООО «Роял Пэй» в виде ценных бумаг и денежных средств на общую сумму свыше 1,8 млрд грн.

Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Инна Богатых.

Также она отметила, что в настоящее время на рассмотрении ВАКС находятся иски Минюста о применении санкции взыскания в отношении:

- Александра Бабакова, Михаила Воеводина, Евгения Гинера и др., группа «ВС энергии», где среди активов «Премьер Палас», доля в «Днепроспецстале» и «Криворожском железорудном комбинате»;

- Эдуарда Худайнатова – доля в украинских компаниях, которые владеют сетью заправок и обеспечивают их логистику;

- против отца и сына Лукьяненков и группы ГМС – доля в Сумском «Насосэнергомаше», других компаниях, движимое и недвижимое имущество;

– Леонтьева, Каленова, Семенчева, Черевка («группа Сальдо»).

«Кстати, это наш первый коллективный иск – взимаем движимое и недвижимое имущество коллаборантов», – уточнила представительница Минюста по «группе Сальдо».

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