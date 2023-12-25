Киян попереджають про сильні пориви вітру 26 грудня

У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У вівторок, 26 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий. Про це попереджають у КМДА.

Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У випадку, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, можна звернутися до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Якщо несправні світлофорні об’єкти чи дорожні знак, можна повідомити за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

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