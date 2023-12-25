Допомагала окупантам проводити псевдореферендум: жителька Херсона отримала покарання

Колаборантку засуджено до 5 років позбавлення волі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканку Херсона судили за проведення незаконного "референдуму" минулого року, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що жінка брала участь у проведенні так званого "референдуму" щодо приєднання до рф тимчасово окупованої території регіону.

Вона обходила домівки мешканців селища Зимівник Херсонської міської громади та збирала голоси, вимагаючи від них поставити потрібну позначку в бюлетенях.

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені окупантам для подальшої фальсифікації результатів "голосування".

Жінку визнано винною у колабораційній діяльності та засуджено до 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком суду законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

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