Помогала оккупантам проводить псевдореферендум: жительница Херсона получила наказание

Коллаборантка приговорена к 5 годам лишения свободы.

Фото: Одесская областная прокуратура

Жительницу Херсона судили за проведение незаконного "референдума" в прошлом году, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что женщина принимала участие в проведении так называемого "референдума" по присоединению к рф временно оккупированной территории региона.

Она обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени оккупантам для дальнейшей фальсификации результатов "голосования".

Женщина признана виновной в коллаборационной деятельности и приговорена к 5 годам лишения свободы.

До вступления приговора в суд законной силы осужденная будет находиться под стражей.

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