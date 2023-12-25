В Борисполе мужчина пытался попасть внутрь дома, но застрял под стеной

Как оказалось, мужчина сделал подкоп у стены жилого дома и пытался попасть внутрь, но просчитался и застрял в отверстии.

В Киевской области спасли мужчину, который застрял под стеной жилого дома.

В ГСЧС рассказали, что 24 декабря, в воскресенье, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Борисполе мужчине нужна помощь.

Как оказалось, мужчина сделал подкоп под стеной жилого дома и пытался попасть внутрь, но просчитался и застрял в отверстии.

К счастью, его увидели люди и вызвали оперативные службы.

С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали мужчину и передали работникам Патрульной полиции для установления обстоятельств происшествия.

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