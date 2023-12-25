В Борисполі чоловік намагався потрапити всередину будинку, але застряг під стіною

Як виявилося, чоловік зробив підкоп під стіною житлового будинку і намагався потрапити всередину, але прорахувався і застряг в отворі.

У Київській області врятували чоловіка, який застряг під стіною житлового будинку.

У ДСНС розповіли, що 24 грудня, в неділю, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у Борисполі чоловіку потрібна допомога.

Як виявилося, чоловік зробив підкоп під стіною житлового будинку і намагався потрапити всередину, але прорахувався і застряг в отворі.

На щастя, його побачили люди і викликали оперативні служби.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка та передали працівникам Патрульної поліції для встановлення обставин події.

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