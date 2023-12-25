Марʼяна Безугла заявила, що можна було б ротувати тих, хто довго перебуває у тилу

За словами Марʼяни Безуглої, можна було б ротувати тисячі тих осіб, які служать у тилу, але у законопроекті цю норму пропонують прибрати.

Джерело фото: facebook.com

Війське командування пропонує прибрати із законопроекту про посилення мобілізації норми про ротації підрозділів, які дозволили б замінювати бригади на тих, хто перебуває у тилу, повідомила 25 грудня заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Марʼяна Безугла.

Так, на її думку, вже зараз біля 700 тисяч осіб можна ротувати, запланувати відновлення і навчання.

«Не за принципом, що кум у Львові, а випадковий мобілізований в Авдіївці. Вже зараз планувати заміну тих, хто воює з 24 лютого 2022 року.

Вони вже збили норму щодо ротацій в ТЦК СП, в яких служить 40 тисяч. Як мінімум половину можна було б ротувати. Зараз намагаються збити загальну норму по ротації», зазначила Марʼяна Безугла.

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла опублікувала лист Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, в якому він висловлює свої зауваження на законопроект про посилення мобілізації.

Так, законопроектом було передбачено переміщення військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах у ТЦК на інші посади до військових частин через три роки служби у ТЦК, крім військовослужбовців з інвалідністю, військовослужбовців-жінок, операторів Єдиного державного реєстру призовників. Повторне призначення до ТЦК таких військовослужбовців здійснюється в порядку просування по службі, але не раніше, ніж через три роки.

Але, на думку Генштабу, таке переміщення службовців ТЦК є недоцільним, бо унеможливить збереження досвіду та зруйнує систему військового обліку.

Нагадаємо, законопроект, що регулює посилення мобілізації в Україні, Кабмін має внести на Різдво, 25 грудня, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також він зазначив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

Раніше ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Автор: Наталя Мамченко

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