Марьяна Безуглая заявила, что можно было бы ротировать тех, кто долго находится в тылу

По словам Марьяны Безуглой, можно было бы ротировать тысячи тех лиц, которые служат в тылу, но в законопроекте эту норму предлагают убрать.

Источник фото: facebook.com

Военное командование предлагает убрать из законопроекта об усилении мобилизации нормы о ротации подразделений, которые позволили бы заменять бригады на тех, кто находится в тылу? сообщила 25 декабря заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Так, по ее мнению, уже сейчас около 700 тысяч человек можно ротировать, запланировать восстановление и обучение.

«Не по принципу, что кум во Львове, а случайный мобилизованный в Авдеевке. Уже сейчас планировать замену воюющих с 24 февраля 2022 года.

Они уже сбили норму по ротациям в ТЦК СП, в которых служит 40 тысяч. Как минимум половину можно было бы ротировать. Сейчас пытаются сбить общую норму по ротации», отметила Марьяна Безуглая.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая опубликовала письмо Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного, в котором он высказывает свои замечания на законопроект об усилении мобилизации.

Так, законопроектом было предусмотрено перемещение военнослужащих, проходящих военную службу на должностях в ТЦК на другие должности в воинские части через три года службы в ТЦК, кроме военнослужащих с инвалидностью, военнослужащих-женщин, операторов Единого государственного реестра призывников. Повторное назначение в ТЦК таких военнослужащих осуществляется в порядке продвижения по службе, но не ранее чем через три года.

Но, по мнению Генштаба, такое перемещение служащих ТЦК нецелесообразно, поскольку исключит возможность сохранения опыта и разрушит систему военного учета.

Напомним, законопроект, регулирующий усиление мобилизации в Украине, Кабмин должен внести на Рождество, 25 декабря, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Также он отметил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Ранее мы писали, что Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.